Dans le cadre de la 3è journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (CAN 2025), les Étalons du Burkina Faso ont réalisé une belle opération en s’imposant largement (4-1) face aux Hirondelles du Burundi, ce jeudi 10 octobre. Cette victoire permet aux Burkinabè de prendre provisoirement la tête du groupe L, devant leur principal concurrent, le Sénégal.

Le Burkina Faso prend les commandes dans le groupe L des qualifications à la CAN 2025 devant le Sénégal

Les hommes de Brama Traoré ont su profiter de ce match pour se relancer après le match nul obtenu face aux Lions de la Téranga du Sénégal lors de la précédente journée. Les retours de Bertrand Traoré et d’Issoufou Dayo ont apporté un plus indéniable à l’équipe, tout comme la performance exceptionnelle de Dango Ouattara, auteur d’un doublé pour cette 3e journée des éliminatoires CAN 2025 face au Burundi.

Grâce à ce succès obtenu au stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, le Burkina Faso compte désormais trois points d’avance sur le Sénégal, qui doit se reprendre face au Malawi. Les Étalons sont bien partis pour se qualifier pour la phase finale de la CAN 2025, mais la compétition est loin d’être terminée.