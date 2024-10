Mauvaise nouvelle pour les supporters des Éléphants. Un nouveau joueur forfait pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025.

Un nouveau coup dur pour Emerse Faé et les Éléphants avant la Sierra Leone en éliminatoires de CAN 2025

Amad Diallo, l’attaquant de Manchester United et de la sélection ivoirienne, a été contraint de déclarer forfait pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025), prévues en octobre.

Selon un communiqué de la Fédération ivoirienne de football (FIF), le jeune joueur, arrivé en regroupement lundi dernier, souffre d’un problème de santé qui l’empêche de participer à la double confrontation face à la Sierra Leone. Il a donc quitté le rassemblement ce mercredi 9 octobre pour rejoindre son club anglais et bénéficier de soins médicaux.

Le forfait d’Amad Diallo est un coup dur pour les Éléphants, qui perdent ainsi l’un de leurs joueurs les plus prometteurs. Son absence va obliger le sélectionneur à revoir ses plans et à composer avec les autres attaquants disponibles. Un forfait qui s’ajoute aux absences de Sébastien Haller, Simon Adingra, Ousmane Diomandé, Odilon Kossounou et d’autres.

Les Éléphants de Côte d’Ivoire affrontent les Leone Stars de la Sierra Leone le 11 prochain avant de s’envoler pour le match retour prévu le 15 du même mois.