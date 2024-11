La liste des joueurs de la Zambie convoqués pour les 5ᵉ et 6ᵉ journées des éliminatoires de la CAN 2025 est connue. Les Chipolopolo affronteront d’abord la Côte d’Ivoire le 15 novembre au stade Levy Mwanawasa, avant de se déplacer en Sierra Leone le 19.

Liste de la Zambie les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025

Pour ces rencontres cruciales en éliminatoire de la CAN 2025, Avram Grant, le sélectionneur de la Zambie, a fait appel à un effectif de 24 joueurs. L’entraîneur israélien devra composer sans plusieurs éléments clés de son équipe. Fashion Sakala, Patson Daka, Kingstone Mutandwa, Lubambo Musonda et Miguel Chaiwa sont tous absents en raison de blessures.

En revanche, les expérimentés Stoppilla Sunzu et Kennedy Musonda sont présents et apporteront leur savoir-faire à un groupe qui aura à cœur de se qualifier pour la phase finale de la CAN 2025.

Ces deux matchs s’annoncent très disputés. La Côte d’Ivoire, tenante du titre, reste sur une victoire lors de la première journée et voudra confirmer sa bonne dynamique. Les Éléphants, n’étant pas encore qualifiés, vont vouloir mettre le paquet pour décrocher leur ticket dès la 5è journée. De l’autre côté, la Sierra Leone cherchera à créer la surprise et à compliquer la tâche aux Chipolopolo.