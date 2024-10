Le match entre le Nigeria et la Libye comptant pour la CAN 2025 n’aura pas lieu ce mardi comme prévu. La rencontre a été reportée à la suite des incidents survenus lors du déplacement des Super Eagles. Le Nigeria a en effet mis à exécution sa menace de boycott. Les joueurs et le staff ont quitté la Libye et ont dénoncé des « traitements inhumains » dont ils auraient été victimes.

CAN 2025 (Q) : report du match Nigeria vs Libye

Le match Nigeria-Libye, prévu ce mardi (20 heures) dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025, a été annulé suite au boycott des Super Eagles. Les joueurs nigérians, mécontents des conditions d’accueil et des « traitements inhumains » subis en Libye, ont refusé de disputer la rencontre.

Dès les dénonciations, la Confédération Africaine de Football (CAF) a réagi et a annoncé l’ouverture d’une enquête. « L’affaire a été soumise au Jury Disciplinaire de la CAF pour investigation et des mesures appropriées seront prises à l’encontre de ceux qui ont violé les Statuts et Règlements de la CAF », a indiqué la CAF dans un bref communiqué.

Selon la CAF, les Super Eagles’ ainsi que leur staff technique ont été retenus pendant plusieurs heures dans des « conditions inquiétantes », dans « un aéroport où les autorités libyennes les auraient invités à atterrir ».