Alors que de nombreuses équipes ont déjà assuré leur place en CAN 2025, d’autres se disputeront les derniers billets qualificatifs ce lundi, lors de la 6ᵉ et dernière journée des éliminatoires.

CAN 2025 : les dernières affiches de ce lundi s’annoncent palpitantes

Parmi les rencontres les plus attendues, citons le duel entre la Libye et le Bénin. Les deux équipes sont en lutte pour une place en phase finale de la CAN 2025 et une victoire de l’une ou de l’autre pourrait sceller leur qualification.

L’autre match à suivre de près dans le groupe D est celle opposant le Rwanda au Nigeria. Les rwandais troisième du groupe, vont vouloir battre les vice-champions d’Afrique en titre et espérer un faux pas des Guépards du Bénin pour prendre la deuxième place, toute chose qui leur permettra d’obtenir le billet qualificatif encore disponible dans le groupe.

Si les Black Stars Ghana sont déjà éliminés de la compétition, Jordan Ayew et ses coéquipiers auront tout de même à cœur de décrocher une victoire face au Mena du Niger pour finir en beauté et préparer l’avenir.

Cette dernière journée des éliminatoires s’annonce passionnante. De nombreux matchs sont à enjeux et les surprises pourraient être nombreuses. Les fans de football africain auront les yeux rivés sur leurs écrans pour suivre ces rencontres décisives.

Tout le programme de ce lundi 18 novembre

13h

Malawi – Burkina Faso

16h

Nigeria – Rwanda

Soudan – Angola

Libye – Bénin

Ghana – Niger

19h

Tunisie – Gambie

Comores – Madagascar

Centrafrique – Gabon

Maroc – Lesotho