La Guinée se prépare activement pour les prochaines échéances des éliminatoires de la CAN 2025. Le sélectionneur, Michel Dussuyer, a dévoilé, ce lundi, la liste des joueurs retenus pour affronter la République Démocratique du Congo (RDC) et la Tanzanie.

CAN 2025 : la Guinée mise sur ces 23 joueurs pour valider son ticket

On connaît désormais l’identité des joueurs du Syli National convoqués par le sélectionneur Michel Dussuyer. Le technicien français a dévoilé une liste de 23 joueurs pour les deux rencontres, comptant pour les 5ᵉ et 6ᵉ journées des éliminatoires de la CAN 2025.

L’une des principales absences de cette liste est Naby Keïta. Le milieu relayeur du Werder Breme ne pourra pas apporter son expérience à l’équipe nationale pour ces deux matchs qui s’annoncent décisives pour les chances de qualification du Syli National. La Guinée affrontera d’abord la RDC le 16 novembre à Abidjan en Côte d’Ivoire avant de se déplacer en Tanzanie le 19.

À noter que le match entre la Tanzanie et la Guinée se jouera le 19 novembre 2024 à 16h GMT au Benjamin Mkapa National Stadium de Dar es Salam. Ce match marquera un tournant dans la course à la qualification pour la CAN 2025 puisque ces deux équipes sont en lice pour le seul ticket qualificatif encore en jeu dans le groupe H.