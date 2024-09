Le technicien français Michel Dussuyer vient de reprendre la tête de la sélection nationale de football de la Guinée. L’annonce vient d’être faite par la Fédération guinéenne de football (Feguifoot) en son siège à Kaloum ce samedi, 21 septembre.

Michel Dussuyer à nouveau patron du Syli National

Face aux médias, les membres de la Fédération guinéenne de football (Feguifoot) ont annoncé vouloir confier les rênes de la sélection nationale au français Michel Dussuyer. Il est nommé en remplacement de Charles Paquille, limogé pour résultats insatisfaisants. Ce dernier est débarqué pour n’avoir obtenu rien que des défaites lors des deux premiers matchs du Syli National en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025 (CAN 2025).

Michel Dussuyer sera donc assisté par deux adjoints à ce poste. Il s’agit de Mamadou Sylla et Alain Ravera. Ils ont pour objectif de relever le défi en qualifiant la Guinée à la CAN 2025 prévue au Maroc. Juste après le départ de Kaba Diawara, la fédération avait installé un comité dans lequel Dussuyer était coordonnateur du Syli national. Mais étant donné que Charles Paquille qui assurait l’intérim n’a pas pu obtenir de résultats satisfaisants, l’instance faîtière de football en Guinée a décidé de ramener le technicien français au premier rôle dans l’équipe nationale.

Michel Dussuyer, bien connu du football africain, a été nommé sélectionneur de la Guinée. Ce n’est pas une première pour le technicien français qui a déjà dirigé le Syli National à trois reprises : lors des CAN 2004, 2012 et 2015. Il a également entraîné les Écureuils du Bénin (actuels Guépards du Bénin) à deux reprises (CAN 2010 et 2019), les Éléphants locaux de Côte d’Ivoire lors du CHAN 2016 puis la sélection A de Côte d’Ivoire en CAN 2017.

Cette nouvelle aventure avec la Guinée sera la quatrième fois qu’il dirigera cette équipe en tant qu’entraîneur principal. Grâce à cette vaste expérience du football africain, Dussuyer connaît bien les spécificités du continent et les enjeux des compétitions continentales. Sa nomination à la tête de la sélection guinéenne suscite de grands espoirs chez les supporters.