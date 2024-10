Les éliminatoires de la CAN 2025 ont réservé leur lot de surprises lors de la 4e journée. Les classements des différents groupes ont été bouleversés, offrant un aperçu plus clair des équipes favorites pour la phase finale.

Surprises et rebondissements dans les éliminatoires de la CAN 2025

Le groupe B a été particulièrement animé. Le Maroc, grand favori, a peiné à s’imposer face au Gabon, tandis que la Centrafrique a créé la sensation en battant le Lesotho. Ces résultats relancent complètement la course à la qualification dans ce groupe. Les résultats ainsi que le classement des équipes dans chaque groupe après la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 sont les suivants :

Résultats de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025

Dimanche 13 octobre

Burundi 0 vs 2 Burkina Faso

Lundi 14 octobre

Kenya 0 vs 1 Cameroun

Gambie 1 vs 0 Madagascar

Togo 0 vs 1 Algérie

Liberia 1 vs 2 Guinée équatoriale

Zimbabwe 3 vs 1 Namibie

Eswatini 0 vs 3 Mozambique

Mardi 15 octobre

Lesotho 0 vs 2 Gabon

Soudan 2 vs 0 Ghana

Malawi 0 vs 1 Sénégal

Tchad 0 vs 1 Zambie

Tanzanie 0 vs 2 RD Congo

Soudan du Sud 1 vs 2 Ouganda

Guinée-Bissau 0 vs 0 Mali

Mauritanie 0 vs 1 Egypte

Botswana 1 vs 0 Cap-Vert

Rwanda 2 vs 1 Bénin

Niger 0 vs 1 Angola

Sierra Leone 1 vs 0 Côte d’Ivoire

Congo 1 vs 1 Afrique du Sud

Libye – Nigeria (reporté)

Ethiopie 0 vs 3 Guinée

Comores 1 vs 1 Tunisie

Centrafrique 0 vs 3 Maroc

Classements des équipes dans chaque groupe après la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025

Groupe A

Tunisie (7 points, +1)

Comores (6 points, +1)

Gambie (5 points, 0)

Madagascar (2 points, -2)

Groupe B

Maroc (12 points, +13)

Gabon (7 points, +1)

Centrafrique (3 points, -9)

Lesotho (1 point, -5)

Groupe C

Égypte (12 points, +10)

Botswana (6 points, -3)

Cap-Vert (3 points, -3)

Mauritanie (3 points, -4)

Groupe D

Nigeria (7 points, +4)

Bénin (6 points, 0)

Rwanda (5 points, -2)

Libye (1 point, -2)

Groupe E

Algérie (12 points, +10)

Guinée équatoriale (7 points, 0)

Togo (2 points, -5)

Liberia (1 point, -5)

Groupe F

Angola (12 points, +5)

Soudan (7 points, +2)

Ghana (2 points, -3)

Niger (1 point, -4)

Groupe G

Côte d’Ivoire (9 points, +6)

Zambie (7 points, 0)

Sierra Leone (4 points, -3)

Tchad (2 points, -3)

Groupe H

RD Congo (12 points, +6)

Guinée (6 points, +4)

Tanzanie (4 points, -2)

Éthiopie (1 point, -8)

Groupe I

Mozambique (8 points, +4)

Mali (8 points, +2)

Guinée-Bissau (4 points, -1)

Eswatini (1 point, -5)

Groupe J

Cameroun (10 points, +5)

Zimbabwe (8 points, +3)

Kenya (4 points, -3)

Namibie (0 point, -5)

Groupe K

Ouganda (10 points, +4)

Afrique du Sud (8 points, +6)

Congo (4 points, -6)

Soudan du Sud (0 point, -4)

Groupe L

Burkina Faso (10 points, +7)

Sénégal (10 points, +6)

Burundi (3 points, -5)

Malawi (0 point, -8)