Au Mali, le gouvernement de la transition a reçu ce mardi 15 octobre 2024, deux nouveaux ambassadeurs. Ils ont été accueillis par Assimi Goïta, chef de l’État, au palais présidentiel.



Mali : Assimi Goïta accueille de nouveaux ambassadeurs



Le président Assimi Goïta a accordé une audience à deux nouveaux ambassadeurs du Mali au palais présidentiel. Les deux nouveaux ambassadeurs reçus par le chef de l’État viennent de divers pays du monde. Il s’agit de Cheick Oumar Coulibaly, représentant du Mali auprès du Nigeria, et de Mamary Camara, nouvel ambassadeur du Mali au Rwanda.



Au cours de cette rencontre, les nouvelles autorités ont pris connaissance des missions respectives et ont reçu des orientations précises dans le cadre du renforcement des relations de coopération avec les deux pays. Cette audience, riche en échanges et en conseils stratégiques, a permis de tracer les grandes lignes de leurs missions diplomatiques.



En retour, les nouveaux ambassadeurs ont profité de l’occasion pour exprimer leur joie et leur fierté de servir au Mali. De la même manière, ils s’engagent à travailler au renforcement et au développement des relations de coopération entre leurs nations et le pays d’accueil.