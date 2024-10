Kemi Seba a été arrêté lundi dans le 15e arrondissement de Paris, en compagnie de son collaborateur Cyrille Kamdem. Pour l’instant, les autorités n’ont pas communiqué les raisons de cette arrestation, mais elle pourrait être liée à l’usage de son passeport diplomatique du Niger. Pays qui a rompu ses relations diplomatiques avec la France.

France : Kemi Seba risque l’expulsion après son arrestation

Même si les motifs de son arrestation n’ont pas encore été communiqués, ils pourraient être liés au passeport diplomatique nigérien que le conseiller spécial du général Tiani utilise. Selon nos informations, ce passeport diplomatique serait remise en cause. Ainsi, l’activiste béninois est soupçonné d’une entrée irrégulière sur le territoire français.

Si ces soupçons se confirment, Kemi Seba pourrait subir les sanctions prévues par la réglementation en vigueur concernant l’entrée irrégulière en France. Dans son cas, il est probablement menacé par une mesure d’expulsion immédiate, surtout si sa présence sur le sol français est considérée comme une menace à l’ordre public.

Selon la gravité des faits, il est menacé par une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec ou sans délai, une interdiction administrative de retour sur le territoire français (IRTF), une interdiction judiciaire du territoire français (ITF), ou encore une mesure d’expulsion.

Des antécédents défavorables

Kemi Seba traîne des antécédents avec la France qui ne plaident pas en sa faveur dans de telles circonstances. Dans son combat contre l’impérialisme et le néocolonialisme, il prend constamment la France pour cible. En plus de ses déclarations acerbes et très critiques envers Paris, Kemi Seba est allé plus loin en s’attaquant à des symboles français. Il a brûlé un billet de FCFA en signe de son opposition à cette monnaie qu’il qualifie de « coloniale ». Par la suite, le panafricaniste a brûlé son passeport français.

Cette série d’événements a motivé Paris à lui retirer la nationalité française. À la suite d’une procédure menée par le ministère français de l’Intérieur, Kemi Seba a été déchu de sa nationalité en juillet 2024.