Dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, les Éléphants de Côte d’Ivoire affrontent les Amavoubi de la Sierra Leone. À cet effet, le sélectionneur Emerse Faé a publié la liste des joueurs convoqués pour cette campagne avec une absence de taille. Il s’agit du jeune ailier Simon Adingra.

Emerse Faé fait appel à 25 Éléphants contre la Sierra Leone en éliminatoire CAN 2025

On connaît désormais l’identité des joueurs qui seront du rassemblement pour la double confrontation entre la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone. Ainsi, le patron des Éléphants a dévoilé une liste de 25 joueurs pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. On note trois gardiens, huit défenseurs, six milieux de terrain puis huit attaquants.

Dans cette liste, quelques absences sont remarquées. Il s’agit de Simon Adingra, blessé au mollet, et Odilon Kossounou. Aussi, des retours sont constatés à l’image d’Éric Bailly, Sébastien Haller et Jean Evrard Kouassi.

Pour cette double confrontation, les Éléphants de Côte d’Ivoire reçoivent la Sierra Leone le 11 octobre à San Pedro avant de se rendre au stade Samuel Doe du Libéria.

Listes des Eléphants de Côte d’Ivoire face à la Sierra Leone en éliminatoire CAN 2025