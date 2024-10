Les Éléphants de Côte d’Ivoire affrontent la Sierra Leone en 3e et 4e journées de la CAN 2025. À cet effet, le programme des champions d’Afrique en titre, depuis le rassemblement jusqu’au jour du match, est disponible.

Chronogramme d’Emerse Faé et ses joueurs pour le match contre la Sierra Leone en éliminatoire CAN 2025

Du rassemblement jusqu’au jour du match, la Fédération ivoirienne de football (FIF) a dévoilé le programme des Éléphants de Côte d’Ivoire pour cette double confrontation face à la Sierra Leone. Selon le communiqué de l’instance faîtière du football ivoirien, le début du rassemblement est prévu pour ce lundi 7 octobre 2024. Pour disputer cette rencontre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025, le coach Emerse Faé et ses poulains vont prendre le départ pour la ville de San Pedro mardi 8 à partir de 11 heures.

Sur place à San Pedro, Franck Kessié et ses coéquipiers vont entamer les entraînements qui vont se poursuivre le 10 par la reconnaissance du terrain juste après la conférence de presse d’avant-match.

À noter que les champions d’Afrique en titre, leaders de leur groupe avec six points, veulent tout faire pour obtenir leur qualification à la CAN 2025 dès la 4e journée des éliminatoires. Et ceci passe inéluctablement par des victoires à l’issue de cette double confrontation contre la Sierra Leone, d’abord sur la pelouse de San Pedro et ensuite à Monrovia.