Les mauvaises nouvelles ne font que s’enchaîner pour le coach Emerse Faé avant les 3e et 4e journées des éliminatoires de CAN 2025. Un nouveau cadre des Éléphants vient de déclarer forfait pour cette double confrontation face à la Sierra Leone.

Sébastien Haller forfait face à la Sierra Leone en éliminatoire CAN 2025

Convoqué par le sélectionneur national Emerse Faé dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, l’attaquant vedette des Éléphants de Côte d’Ivoire, Sébastien Haller ne sera finalement du groupe. Selon les informations, le joueur a contracté une blessure à la hanche vendredi dernier lors du match de la 9è journée de la Liga entre son club de Leganés et Valence. Une situation qui l’écarte du terrain pour une durée de 10 jours pour des raisons médicales.

La Fédération ivoirienne de football (FIF) indique que pour remplacer le héros de la CAN 2023, le patron des Éléphants de Côte d’Ivoire a fait appel à un joueur évoluant au sein du championnat local. Emerse Faé a convoqué Guy Stéphane Bédi du FC San Pedro pour cette double confrontation. Déjà sans Simon Adingra, Odilon Kossounou puis Ousmane Diomandé, le coach devra donc se passer des services de Sébastien Haller pour ces deux rencontres capitales.

Pour cette double confrontation, les Éléphants de Côte d’Ivoire reçoivent la Sierra Leone le 11 octobre à San Pedro avant de se rendre au stade Samuel Doe du Libéria. Deux victoires à l’issue de ces confrontations permettront directement aux champions d’Afrique en titre de décrocher leur qualification à la CAN 2025, déjà à la quatrième journée.