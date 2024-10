La coalition Takku Wallu Sénégal (TWS), dirigée par l’ancien président Macky Sall, dépose un recours contre la candidature du Premier ministre Ousmane Sonko aux législatives de novembre 2024. Le recours a été transmis au Conseil constitutionnel ce lundi 7 octobre 2024.

Sénégal : la coalition Takku Wallu de Macky Sall conteste la candidature d’Ousmane Sonko

La principale coalition de l’opposition, le TWS, dirigée par Macky Sall, conteste la candidature d’Ousmane Sonko, tête de liste du parti au pouvoir, Pastef. Représentée par Maître Antoine Mbengue, avocat à la Cour, la coalition a déposé un recours dans l’espoir de faire invalider la candidature du Premier ministre.

Le recours a été enregistré sous le n°67/E/24 au greffe du Conseil constitutionnel. « Nous avons donné acte au comparant de sa déclaration que nous signons avec lui, après lecture faite, les jour, mois et an que dessus, et lui délivrons un récépissé de dépôt pour servir et valoir ce que de droit », a déclaré le greffier. et chef, Maître Ousmane Ba.

Par ce recours, la coalition dirigée par Macky Sall conteste l’éligibilité d’Ousmane Sonko. Elle s’appuie vraisemblablement sur une décision précédente du Conseil constitutionnel, qui avait invalidé la candidature d’Ousmane Sonko à l’élection judiciaire en raison de sa condamnation. La décision à venir du Conseil constitutionnel est très attendue et pourrait avoir des conséquences importantes sur la campagne législative.