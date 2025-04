La Côte d’Ivoire a décroché sa place en demi-finale de la CAN U17 ce vendredi, après une victoire aux tirs au but contre le Sénégal (5-3). Le match s’est terminé sur un score de 0-0, mais la séance de tirs au but a fait la différence pour les Ivoiriens, qui ont converti leurs cinq penalties, tandis que le Sénégal a raté un tir.

CAN U17 : Côte d’Ivoire élimine le Sénégal après les tirs au but

Dès les premières minutes de la rencontre, les deux équipes ont montré un jeu solide, mais aucune des formations n’a réussi à trouver le fond des filets. En dépit de la domination sénégalaise, le score restait vierge après 90 minutes, obligeant les deux équipes à se départager lors de la séance de tirs au but.

Côté ivoirien, Youssouf Touali et Vamoro Doumbia ont été les héros de la séance, marquant leurs tentatives avec confiance. Du côté sénégalais, Oumar Ndiaye a manqué son penalty, ce qui a permis à la Côte d’Ivoire de l’emporter et de s’assurer une place en demi-finale.

Ce match épique entre deux puissances du football africain des moins de 17 ans se conclut sur une victoire serrée pour la Côte d’Ivoire, qui poursuivra son rêve continental avec un mental de fer. Les fans des Éléphanteaux espèrent maintenant que leur équipe pourra aller plus loin et décrocher le titre tant convoité.