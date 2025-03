À quelques jours du début de la Coupe d’Afrique des Nations U20 (CAN U20), prévue du 26 avril au 18 mai 2025, la Côte d’Ivoire, pays organisateur, a annoncé mardi soir, son retrait de l’organisation. Une décision, communiquée par le gouvernement ivoirien qui plonge la Confédération Africaine de Football (CAF) dans une situation d’urgence.

Revirement dans l’organisation de la CAN U20, la Côte d’Ivoire jette l’éponge

La nouvelle a l’effet d’une bombe : alors que les préparatifs battaient leur plein, la Côte d’Ivoire vient de renoncer à accueillir la CAN U20. Le gouvernement ivoirien a notifié sa décision à la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), qui a immédiatement informé la CAF.

« Par courrier officiel, le Gouvernement a notifié à la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) le désistement de la Côte d’Ivoire en tant que pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations U20. Conformément aux instructions du Président de la FIF, le Directeur Exécutif a transmis cette information au Secrétaire Général de la Confédération Africaine de Football (CAF) ce mardi 25 mars 2025 », renseigne le communiqué de l’instance ivoirienne de football.

A lire aussi : Mondial 2026 (Q) : classement actualisé après 5e et 6e journées

A noter que le patron de la FIF et en même temps président du COCAN U20 a présenté les membres de son comité au ministre en charge des sports, le 5 mars dernier. Mais les motifs de ce retrait brusque n’ont pas été dévoilés par le gouvernement.

Avec cette décision, la CAF se retrouve désormais dans une course contre la montre pour trouver un nouveau pays hôte capable d’organiser la compétition dans un délai extrêmement court. Ce retrait de dernière minute soulève des interrogations sur les raisons de cette décision et sur l’avenir de la CAN U20.