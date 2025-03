Les 5e et 6e journées des éliminatoires africaines du mondial 2026, qui se sont déroulées du mercredi 19 au mardi 25 mars, ont apporté leur lot de surprises et de bouleversements. Les résultats de ces rencontres ont entraîné des changements significatifs dans les classements des différents groupes.

Le point complet sur les classements, qui sont les leaders après les 5e et 6e journées des éliminatoires Mondial 2026 ?

Les résultats de ces deux journées ont eu un impact direct sur les classements des groupes. Certaines équipes ont consolidé leur position de leader. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, du Maroc, Algérie, Egypte, Tunisie et Ghana. D’autres nations ont perdu du terrain, comme le Cameroun qui a laissé la position de leader au Cap Vert dans son groupe. La course à la qualification s’annonce plus serrée que jamais.

Avec ces nouveaux classements, la pression monte sur les équipes africaines. Chaque point sera crucial dans la suite des éliminatoires, et les prochaines journées s’annoncent décisives pour la qualification au Mondial 2026.

Le classement complet des groupes après les 5e et 6e journées des éliminatoires Mondial 2026

Groupe A

Egypte (16 points, +12)

Burkina Faso (11 points, +6)

Sierra Leone (8 points, 0)

Ethiopie (6 points, 0)

Guinée Bissau (6 points -2)

Djibouti (1 point -16)

Groupe B

RD Congo (13 points, +5)

Sénégal (12 points, +7)

Soudan (12 points, +6)

Togo (4 points, -3)

Soudan du Sud (3 points -8)

Mauritanie (2 points -7)

Groupe C

Afrique du Sud (13 points, +5)

Rwanda (8 points, 0)

Bénin (8 points, -1)

Nigéria (7 points, 1)

Lesotho (6 points -1)

Zimbabwe (4 points -4)

Groupe D

Cap Vert (13 points, +2)

Cameroun (12 points, +8)

Libye (8 points, -1)

Angola (7 points, 0)

Maurice (5 points -4)

Eswatini (2 points -5)

Groupe E

Maroc (15 points, +12)

Niger (6 points, 2)

Tanzanie (6 points, -2)

Zambie (3 points, -1)

Congo (0 point -11)

Erythrée (0 point 0)

Groupe F

Côte d’Ivoire (16 points, +14)

Gabon (15 points, +6)

Burundi (10 points, +6)

Kenya (6 points, +3)

Gambie (4 points -1)

Seychelles (0 point -28)

Groupe G

Algérie (15 points, +10)

Mozambique (12 points, +1)

Botswana (9 points, +1)

Ouganda (9 points, -1)

Guinée (7 points -1)

Somalie (1 point -8)

Groupe H

Tunisie (16 points, +9)

Namibie (12 points, +6)

Liberia (10 points, +3)

Guinée Equatoriale (7 point, -4)

Malawi (6 points -2)

Sao Tomé et Principe (0 point -12)

Groupe I