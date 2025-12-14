ONU : Six casques bleus tués au Soudan

Samedi 13 décembre 2025, six casques bleus originaires du Bangladesh ont été tués dans une attaque de drones dans une ville du sud du Soudan assiégée par les paramilitaires. C’est du moins ce qu’a indiqué la force de maintien de la paix de l’ONU dans la région.

Soudan : au moins six casques bleus tués ce samedi

Ils était au moins six casques bleus bangladais à perdre la vie ce samedi 13 décembre. Leur camp dans le sud du Soudan a été ciblé par une attaque de drones, a informé la force de maintien de la paix de l’ONU dans la région. Dans la foulée, le Bangladesh et l’ONU ont condamné cette attaque qui a eu lieu à Kadougli, capitale d’un des trois États du Kordofan, région, assiégée par les paramilitaires des FSR.

A travers son gouvernement, le Soudan a attribué l’attaque aux FSR qui ont démenti. La Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (Fisnua) a fait état d’une attaque « par des drones » contre le camp de la Fisnua à Kadougli, distant d’environ 200 km d’Abyei.

« Six soldats ont été tués et six blessés dont quatre grièvement », a déclaré à un correspondant de l’AFP au Soudant précisant que les victimes étaient bangladaises. De son côté, le ministère bangladais des Affaires étrangères a « fermement » condamné l’attaque et demandé à l’ONU de « garantir une prise en charge optimale » des militaires blessés. Dans un communiqué, le dirigeant intérimaire du Bangladesh, Muhammad Yunus, s’est dit « profondément attristé ». Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a dénoncé une « horrible attaque« , réitérant dans un communiqué ses appels aux belligérants à « mettre immédiatement un terme aux hostilités ».