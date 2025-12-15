Bénin : Kemi Seba sort du silence après le mandat d’arrêt international

Au Bénin, Kemi Seba est visé depuis vendredi 12 décembre par un mandat d’arrêt international pour son soutien à la tentative de putsch du 7 décembre dernier qui a bousculé tout le pays. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux ce dimanche, l’influenceur a réagi.

Bénin : « Nous irons au bout de ce combat », Kemi Seba

Au Bénin, au moment où des mutins affirmaient à la télévision avoir renversé le président béninois Patrice Talon le dimanche 7 décembre, Kemi Seba saluait « le jour de la libération » de son pays. Malheureusement pour lui, le putsch avait finalement été déjoué dans la journée par l’armée béninoise, qui a reçu l’appui ensuite du Nigeria voisin et de la France. Depuis cette déclaration, Kemi Seba est poursuivi pour « apologie de crimes contre la sûreté de l’État et incitation à la rébellion ». Vendredi dernier, le Bénin a émis un mandat d’arrêt international.

Dans une vidéo de sept minutes, Kemi Seba a réagi ce dimanche 14 décembre à ce mandat d’arrêt international. Il affirme avoir déjà « pris ses précautions », concernant le mandat d’arrêt, sans préciser le pays où il se trouve. « Tu ne pourras jamais nous arrêter […] Nous irons au bout de ce combat », poursuit-il, s’adressant au président Patrice Talon qu’il critique tout au long d’une vidéo, notamment pour sa proximité avec la France.

De son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, Kemi Seba, 44 ans, est à la tête d’une ONG baptisée « Urgences panafricanistes » et est connu pour ses diatribes radicales contre la France et les pouvoirs africains alliés de Paris. Kemi Seba a par ailleurs été déchu de sa nationalité française en 2024 et avait été placé en garde à vue cette même année en France, soupçonné de « liens » avec le groupe paramilitaire russe Wagner.