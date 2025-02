La compagnie aérienne, a exprimé une volonté de maximiser ses services à Bangui. Pour concrétiser cette volonté, une délégation de la compagnie Ethiopian Airlines a rencontré ce 16 février 2025, le Président Faustin-Archange Touadéra à Addis-Abeba.

La rencontre a permis d’annoncer au Président Centrafricain, « l’augmentation de la fréquence des vols d’Ethiopian Airlines à destination et au départ de Bangui » en Centrafrique. D’après la communication de la Présidence Centrafricaine, « le nombre de vols passera de 3 à 5 vols par semaine ». Ces vols, explique la communication, vont relier directement « Addis-Abeba à Bangui » en Centrafrique.

Ethiopian Airlines qui veut s’adapter à « l’augmentation croissante de la demande » en Centrafrique, va desservir le pays, « dimanche, lundi, mardi, mercredi et vendredi ». La Ministre Centrafricaine des Affaires Etrangères, Sylvie Baïpo qui a aussi participé aux discussions, explique que la compagnie, souhaite explorer « d’autres opportunités » à partir de la Centrafrique.

Pour Sylvie Baïpo, la compagnie souhaite « se servir de notre position géographique, au cœur de l’Afrique », pour explique-t-elle, « explorer d’autres opportunités afin qu’à partir de Bangui, Ethiopian Airlines puisse desservir les autres pays » Africains et voisins de la Centrafrique.

La Cheffe de la diplomatie Centrafricaine a aussi indiqué, que Faustin-Archange Touadéra, a réagi positivement à l’annonce « de ces nouvelles opportunités ». Celles-ci, explique Sylvie Baïpo, vont permettre à la Centrafrique, « un pays enclavé, de briser ce frein en offrant plus d’opportunités aux Centrafricains et à toute personne résidant en Centrafrique de voyager partout dans le monde ».

Sylvie Baïpo annonce en outre, « la volonté de deux parties à améliorer le service et le trafic entre la ville de Bangui et les autres pays via Addis-Abeba, à partir de la compagnie Ethiopian Airlines ». Il n’est pas aussi exclu, a expliqué la Ministre Centrafricaine des Affaires Etrangères, « d’envisager d’autres services comme les cargos » pour marquer la présence de la compagnie en Centrafrique.

La compagnie Ethiopian Airlines, avait repris le 15 novembre 2023, ses vols en Centrafrique après presque dix ans d’absence. Et ces discussions ayant abouti à l’augmentation de la fréquence des vols à destination de la Centrafrique, ont eu lieu en marge de la 38e Assemblée Générale de l’Union Africaine (UA) à Addis-Abeba en Ethiopie.