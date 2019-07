Transport aérien : Ethiopian Airlines parmi les 50 meilleures

Le cabinet britannique Skytrax a livré son classement 2019 des 100 meilleures compagnies aériennes. L’Ethiopienne Ethiopian Airlines arrive en tête sur le continent.

Ethiopian Airlines conforte sa position de leader en Afrique.

Malgré le crash qui l’a affecté en mars, Ethiopian Airlines reste la meilleure compagnie aérienne du continent africain. La confirmation est du cabinet britannique Skytrax qui a livré le classement des 100 meilleures compagnies aériennes du monde.

Ethiopian Airlines pointe à la 44e position mondiale, malgré une régression de quatre place cette année (40e en 2018). La société de transport éthiopienne est la première compagnie du continent pour la troisième année consécutive. Elle dessert plus 120 destinations à travers le monde. La compagnie nationale éthiopienne est suivie par South African Airways (46e mondiale) qui compte 35 destinations.

Pour la troisième année consécutive, la Mauricienne Air Mauritius ferme le podium des meilleures compagnies aériennes d’Afrique. Cette année, elle a gagné huit places et pointe à la 61e position mondiale avec ses 24 destinations. Trois autres compagnies figurent dans le classement 2019 de Skytrax. Il s’agit d’Air Seychelles (88e, moins six places), Kenya Airways (90e, cinq places en moins) et Royal Air Maroc (93e, progression de huit places).

Au niveau mondial, la Qatarie Qatar Airways est sacrée meilleure compagnie mondiale des Skytrax 2019 Word Airlines Awards. La compagnie Singapore Airlines et la compagnie japonaise All Nippon Airways complètent le podium. Pour effectuer ce classement, le cabinet britannique a interrogé 21,65 millions de passagers de plus de 100 nationalités différentes entre septembre 2018 et mai 2019. Ils devaient répondre à diverses questions comme la qualité du service en cabine, la qualité du vol (confort des sièges, qualité des repas, choix des programmes audiovisuels, etc.), les expériences avant et après le vol (facilité de réservation en ligne, temps d’attente, livraison des bagages, etc.).