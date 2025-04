Après quelques jours de la grève du prétoire, les Avocats Centrafricains ont eu gain de cause. Dans une lettre circulaire du 7 avril 2025 et consultée par notre Rédaction, le ministre Centrafricain de la Justice, Arnaud Djoubaye Abazène, rappelle aux Officiers de Police Judiciaire (OPJ), que « l’assistance d’un avocat aux côtés d’une personne gardée à vue reste et demeure un droit fondamental de la défense » en Centrafrique.

Ce rappel, indique le ministre dans ses instructions, fait suite à l’information selon laquelle certains OPJ, « ne facilitent pas souvent l’accès des avocats à leurs clients placés en garde à vue dans les Unités de Police Judicaire » en Centrafrique.

Il s’agit en espèce, indique la lettre du ministre de la justice, de la violation des articles 40 et 48 du Code de Procédure Pénale en Centrafrique. Ces articles indiquent, que « la présence d’un avocat auprès de la personne gardée à vue est de droit si cette dernière la réclame ».

Pour mettre un terme à « ce dysfonctionnement qui ne saurait perdurer », a indiqué Arnaud Djoubaye Abazène dans sa lettre circulaire, il instruit « tous les Officiers de Police Judicaire d’observer les dispositions du Code de Procédure Pénale » en Centrafrique. Pour le ministre Centrafricain de la Justice, l’assistance d’un avocat est un droit fondamental consacré non seulement, par divers instruments internationaux, mais surtout, par la constitution du 30 aout 2023 en Centrafrique.

Il faut savoir que le 2 avril 2025, les avocats du Barreau de Centrafrique avaient initié une grève de huit (8) jours. Ils dénoncent à travers ce mouvement, un accès difficile aux dossiers et à leurs clients placés en garde à vue. Cette grève de huit (8) jours, a été marquée par un sit in d’une heure et tous les jours, devant la Cour d’Appel de Bangui.