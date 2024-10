Le FC Barcelone a livré une prestation XXL ce samedi en s’imposant 4-0 face au Real Madrid lors du Clasico. Une victoire sans appel qui marque les esprits et qui relance les Blaugranas dans la course au titre.

Lewandowski et le FC Barça écrasent le Real Madrid

Dès les premières minutes, les Catalans ont imposé leur rythme et leur jeu. Robert Lewandowski, auteur d’un doublé (54e et 56e), s’est montré impérial. Le Real Madrid, impuissant, n’a jamais réussi à trouver la solution pour revenir dans le match.

Le jeune Lamine Yamal n’a pas manqué de participer à la fête. Ainsi, il a marqué le troisième but à 77e minute. Et pour boucler la boucle, le Brésilien Raphinha, très en forme ces derniers temps, est venu mettre le quatrième but (0-4, 84e) en clouant le bec à tous les Madrilènes.

Ce Clasico restera dans les annales. Le Barça a livré une démonstration de force qui laisse présager un beau parcours pour la suite de la saison. Cette victoire permet au FC Barcelone de se conforter dans sa potion de leader de la Liga après la 11 e journée. Le Real Madrid, quant à lui, devra vite se relever pour ne pas voir ses ambitions s’envoler.