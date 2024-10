Hervé Renard fait son grand retour sur le banc de l’équipe d’Arabie Saoudite. L’ancien sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire et des Lions de l’Atlas a été officiellement intronisé ce samedi, succédant ainsi à Roberto Mancini, limogé pour insuffisance de résultats.

Hervé Renard de retour en Arabie Saoudite avec une nouvelle mission

Ce retour en terre saoudienne n’est pas une surprise. L’entraîneur français avait déjà mené les Faucons Verts à la Coupe du monde 2022, réalisant une performance remarquable en battant l’Argentine lors de la phase de groupes. Ce succès avait grandement contribué à sa popularité dans le royaume.

La fédération saoudienne a choisi de faire confiance à nouveau à Hervé Renard pour poursuivre l’ambitieux projet de développement du football national. Le technicien français reprend les rênes de la sélection saoudienne avec un nouvel objectif : qualifier l’équipe pour la Coupe du monde 2026 et atteindre de nouveaux sommets sur la scène internationale.

À noter que le « sorcier blanc » connaît bien le football saoudien et ses spécificités. Il devra cependant relever de nouveaux défis, notamment celui de gérer un groupe de joueurs en constante évolution et de s’adapter aux exigences d’une compétition toujours plus relevée.

Pour rappel, le coach français qui a conduit l’Arabie saoudite au mondial 2022, avait quitté son poste après la compétition pour prendre la tête de l’équipe de France féminine. Mais avec la sélection féminine française, Hervé Renard n’a pas pu atteindre son objectif qui était de remporter le Mondial 2023 en Australie ainsi que les Jeux Olympiques.

Ainsi, libre depuis les éliminations de l’équipe de France féminine en quarts de final pour les deux compétitions, Hervé Renard, dont le nom était cité au niveau des sélections africaines comme le Nigeria ou encore le Sénégal récemment, a préféré retourner en Arabie Saoudite.