Après la trêve internationale de novembre, le prochain classement FIFA sera mis à jour jeudi 28 du même mois. Mais en attendant, les projections effectuées ont indiqué que les Guépards du Bénin n’ont pas fait un véritable progrès malgré leur qualification à la CAN 2025. En effet, ces derniers ont juste gagné une seule place sur le plan mondial et du surplace sur le plan continental.

Les Guépards du Bénin font un pas au plan mondial dans le classement FIFA

Dans le nouveau classement FIFA dont la publication officielle est pour la semaine prochaine, les Guépards du Bénin pourraient faire un bond. Selon les projections, les Béninois vont monter d’une place. De la 95ᵉ place, la sélection béninoise est passée à la 94ᵉ place au rang mondial.

Ce tout petit bond des Guépards du Bénin en projections dans le prochain classement FIFA pourrait être assimilé aux deux matchs effectués lors des 5ᵉ et 6ᵉ journées des éliminatoires de la CAN 2025. Steve Mounié et ses collègues, qui se sont neutralisés avec le Nigeria (1-1) en 5ᵉ journée, sont allés réaliser un second nul avec la Libye (0-0) en 6ᵉ journée.

Ces résultats ont permis au Bénin de signer son retour en phase finale de la CAN 2025 après avoir manqué les deux dernières éditions. Mais avec cette performance, les poulains de Gernot Rohr n’ont pas pu vraiment évoluer au classement FIFA comme l’auraient voulu les fans.