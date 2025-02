Ces dernières heures, une vague d’inquiétude déferle sur les réseaux sociaux en Côte d’Ivoire après la publication d’une vidéo montrant Himra, la nouvelle sensation du rap ivoirien, circulant à moto sans casque.

Himra en danger ? Sa vidéo à moto sans casque affole la toile

La séquence partagée sur ses propres comptes, a immédiatement suscité une vive réaction de ses admirateurs, encore marqués par la tragique disparition de DJ Arafat. Si la vidéo provoque autant d’émoi, c’est en raison de son terrible parallèle avec le destin du « Daïshi », DJ Arafat, icône de la musique ivoirienne, décédé tragiquement le 12 août 2019 à la suite d’un accident de moto.

Les fans d’Himra, qui le considèrent comme l’héritier musical et spirituel de DJ Arafat, redoutent qu’un drame similaire ne se reproduise. Sur TikTok, où Himra connaît une ascension fulgurante, les messages de mise en garde se multiplient. Entre humour et gravité, les supporters lancent un appel unanime : « Laisse affaire de moto là ! » Certains vont même plus loin et envisagent de lancer une cagnotte pour lui offrir une voiture et ainsi l’inciter à abandonner la moto.

Un symbole de la nouvelle génération musicale ivoirienne

Cet élan spontané témoigne de l’immense attachement du public à Himra, mais aussi de la cicatrice toujours ouverte laissée par la disparition de DJ Arafat. Plus qu’une simple mise en garde, cette mobilisation traduit une véritable volonté de protéger celui qui est vu comme l’un des leaders de la nouvelle vague musicale ivoirienne.