Le Sénégal renforce son réseau de transport urbain avec l’acquisition de cinq rames supplémentaires pour le Train express régional de Dakar (TER). Cette initiative s’inscrit dans la perspective de l’opérationnalisation de la phase 2 du TER, visant à améliorer la mobilité dans la capitale sénégalaise et ses environs. L’objectif : atteindre une capacité de 300 000 passagers par jour.

Sénégal : le TER se dote de nouveaux moyens

Le ministre sénégalais des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a annoncé l’ajout de cinq rames au carnet de commandes initial de 22. Ce qui porte le total à 27 unités. Cette décision stratégique vise à renforcer le service sur les lignes existantes et à préparer l’extension du réseau vers l’aéroport international Blaise Diagne. Six nouvelles rames ont déjà été ajoutées aux 15 en service, portant le total actuel à 21 unités opérationnelles. Les nouveaux véhicules seront déployés sur la phase 2 du réseau, une extension de 19 km reliant l’aéroport à des destinations comme Thiès et Mbour.

Ce nouveau tronçon, capable de transporter jusqu’à 300 000 passagers par jour, améliorera l’interconnexion entre Dakar et l’aéroport, situé à près de 50 km du centre-ville. « Le TER est un projet structurant pour le Sénégal », affirme un responsable du ministère des Transports. Depuis sa mise en service fin décembre 2021, le TER s’est imposé comme un moyen de transport essentiel dans la capitale sénégalaise et ses banlieues. En 2024, près de 21 millions de personnes ont emprunté le réseau, selon la Société d’Exploitation et de maintenance du Train express régional (SETER). La phase 1, actuellement en service, a une capacité de 115 000 passagers par jour.

Sénégal : un investissement d’avenir

L’extension du TER ne se limite pas à améliorer la mobilité urbaine à Dakar . Elle a un impact socio-économique significatif, en facilitant les déplacements quotidiens et en stimulant l’économie locale. Le TER réduit les temps de trajet, diminue la congestion routière et réduit les émissions de gaz à effet de serre. « C’est une avancée majeure pour le transport au Sénégal », déclare un expert en développement urbain. De plus, le projet crée des emplois et favorise le développement des compétences locales.

L’avenir du TER s’annonce prometteur pour le Sénégal, avec des projets d’extension vers d’autres régions du pays. Ces développements renforceront l’intégration régionale et stimuleront le développement économique. Le TER est un investissement stratégique pour l’avenir du pays, un pilier de la mobilité urbaine et régionale.