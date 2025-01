Ce vendredi 24 janvier 2025, sur le plateau de la chaîne NCI, Zagba le Requin et Samo Samo ont abordé un conflit de droits d’auteur qui les oppose à leur collaborateur et frère d’armes, Tam Sir, au sein de la Team Paiya. Ils dénoncent une gestion unilatérale des revenus générés par leurs collaborations musicales, qu’ils jugent injuste et non transparente. C’est du moins ce que rapporte la presse locale.

Team Paiya : des parts de moins de 1 % au cœur du conflit entre Zagba et Tam Sir

Sur le plateau, Samo Samo n’a pas mâché ses mots en critiquant la manière dont Tam Sir répartit les droits des œuvres collectives : « Chacun doit avoir des droits. Si tu poses ta voix sur une chanson, tu dois avoir ta part. Mais Tam Sir a pris sur lui de décider qui mérite quoi, sans consulter personne. Comme on est une famille, on n’a pas voulu entrer dans certains détails avec lui. Mais maintenant, il nous prend pour des enfants… C’est inacceptable. »

Samo a également fustigé Tam Sir pour avoir engagé un avocat dans cette affaire : « On pensait qu’on n’irait pas jusque-là. Dans ton génie, Tam Sir, tu te comportes très mal. Et le pire, c’est que tu es encouragé par des grandes personnes. C’est méchant. » Quant à Zagba le Requin, leader de la Team Paiya, il a lui, exprimé sa déception, affirmant qu’il se sent trahi : « Il n’y a jamais eu de concertation pour répartir les droits. Moi, je pensais qu’on allait en discuter. Quand Dieu bénit un travail, on doit se parler pour répartir équitablement. Mais rien. C’est mon nom qui est devant parce que c’est moi qui les ai ramenés. Je me sens trahi par un petit frère. »

Zagba a également révélé que Tam Sir avait présenté un contrat incomplet : « J’ai vu une seule page du contrat, mais le document en comptait onze. Certains membres de l’équipe, comme Samo et Toumaléwé, n’ont même pas été déclarés à la SACEM ou au BURIDA. D’autres se retrouvent avec des parts insignifiantes, parfois inférieures à 1 %. »

Pour conclure, Zagba révèle que ce n’est pas la première fois que Tam Sir est impliqué dans des conflits de droits d’auteur : « Il s’est déjà battu avec des artistes pour avoir ses droits. » La Team Paiya attend désormais qu’une rencontre soit organisée pour que les droits d’auteur soient répartis de manière équitable.