Mme Ossohou, épouse de Pat Sako du groupe Espoir 2000, s’est récemment livrée sur sa vie aux côtés du chanteur. Dans un entretien accordé à Média Prime, elle dévoile l’homme derrière l’artiste.

Pat Sako vu par sa femme : « C’est une belle âme, un homme chic et attentionné »

Pat Sako, seul membre actif d’Espoir 2000, est connu pour son style taquin et ses chansons qui interpellent souvent la gent féminine. Comment son épouse vit-elle cette singularité ? « Moi-même, je fais partie de ses cibles ! », lance Mme Ossohou en riant. « Il s’inspire de nous toutes pour composer ses chansons, et il me prend aussi pour chanter ! Pat Sako ne fait que nous titiller. Comme dit l’adage, qui aime bien, châtie bien. », a-t-elle ajouté.

Mariés depuis près de trois décennies, Mme Ossohou et Pat Sako forment un couple solide : « Ce n’est pas facile d’avoir pour époux un homme public, mais ce n’est pas non plus impossible », confie-t-elle. « Au-delà de la casquette d’artiste, ce sont des hommes comme tout le monde, avec plusieurs facettes ! » Derrière le chanteur charismatique se cache un homme au grand cœur : « Patrick est une belle âme, un homme chic, protecteur, doux et attentionné. » Une tendresse qui se révèle pleinement dans son rôle de père.

« Nous avons six adorables enfants. L’aîné a presque trente ans et le dernier n’a que deux ans. », conclut Mme Ossohou, mettant en lumière la richesse de leur parcours familial. Des propos relayés par Abidjanshow.