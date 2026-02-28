Congo-Brazzaville : la campagne de la Présidentielle 2026 lancée

Au Congo-Brazzaville, la campagne pour l’élection présidentielle du 15 mars prochain est officiellement lancée ce samedi 28 février.

Présidentielle 2026 au Congo-Brazzaville : la campagne lancée

Au Congo-Brazzaville, la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle du 15 mars va durer deux semaines à compter de ce samedi 28 février. Ils sont au total sept candidats en lice dont le président sortant Denis Sassou Nguesso, 82 ans, dont plus de 40 au pouvoir.

Denis Sassou Nguesso va affronter six autres personnes lors de ce scrutin. La plupart sont sans envergure. Les principaux partis d’opposition ne prennent pas part au scrutin. Selon RFI, à Brazzaville, l’ambiance de la campagne se fait déjà ressentir. Des cadres où vont être affichés des posters géants sont placés à différents endroits de la ville. Le président sortant Denis Sassou Nguesso démarre la course à Pointe-Noire, capitale économique, au Sud du pays.

Ainsi débute cette campagne au Congo-Brazzaville, alors que les deux principaux partis d’opposition ne sont pas dans la course. Ils s’agit notamment de l’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) et l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS). Les deux partis ne présentent pas de candidats, car ils estiment que les conditions ne sont pas réunies pour une « élection crédible ». Il en est de même pour l’Alliance pour la république et la démocratie (ARD) de l’opposant Mathias Dzon.

Parmi les candidats en lice, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, Anguios Nguangui Engambé et Dave Mafoula reviennent pour une énième fois, alors que d’autres tentent l’aventure pour la première fois. Il s’agit de Destin Davet, presque 35 ans et plus jeune candidat, Mabio Mavoungou Zinga, ancien agent des douanes et Vivien Romain Manangou, enseignant d’université.