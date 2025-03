Au Congo, pour la modernisation et l’expansion du terminal du PAPN (Port autonome de Pointe-Noire), AGL, filiale du terminal, a enregistré un financement de 158,88 milliards FCFA, soit 230 millions d’euros. Ce financement provient des institutions bancaires du pays telles qu’EcoBank, la Banque commerciale internationale, la Banque sino-congolaise pour l’Afrique et BGFIBank du pays. Il est dédié au renforcement de la capacité opérationnelle et au développement des infrastructures du Port autonome de Pointe-Noire, port en eau profonde du Congo.

Congo : une avancée majeure pour le terminal du PAPN

Les infrastructures du Port autonome de Pointe-Noire du Congo connaîtront dès cette année un développement permettant au terminal, filiale d’AGL, de booster ses activités portuaires. Ainsi, grâce au financement de 158,88 milliards FCFA reçu par AGL, ce projet d’extension sera mis en œuvre. Un financement issu de l’accord de crédit du pays et Attijariwafa Bank. En effet, l’accord a été conclu exclusivement grâce aux institutions bancaires du pays.

Ces dernières sont EcoBank, la Banque commerciale internationale, la Banque sino-congolaise pour l’Afrique et BGFIBank du pays. Ainsi, d’après Hicham Fadili, la participation de ces institutions bancaires au financement témoigne de leur mission de contribuer au développement du secteur privé, notamment à un projet de grande envergure comme celui du terminal du PAPN.

Par ailleurs, les fonds permettront aux responsables en charge de la modernisation du terminal de doter le Port autonome de Pointe-Noire d’AGL d’un terminal de 750 mètres linéaires, s’étendant sur 28 hectares et atteignant une profondeur de 17 mètres. En outre, prévu pour être achevé en 2027, la construction totale de cette extension du terminal d’AGL est estimée à 236,8 milliards FCFA.