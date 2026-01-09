Sénégal : Ousmane Sonko rejette la restructuration de la dette

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko dit non à la restructuration de la dette. Le patron de la Primature affiche cette position officielle alors que le pays est en discussion avec le FMI pour susciter un nouveau programme d’aide financière. Après la découverte d’une lourde dette cachée estimée à environ 7 milliards de dollars, Dakar tente de reconquérir la confiance des bailleurs.

Ousmane Sonko : on ne veut pas de cette restructuration

Selon un rapport de Barclays, une banque britannique, la dette du Sénégal est à 119 % du PIB en 2024. En 2023, la Cour des comptes du Sénégal évaluait déjà la dette du pays à 99,7 % du PIB. Les autorités ont reconnu que la situation est critique. Selon le Premier ministre, la « situation est presque catastrophique », mais il dit non à toute option de restructuration.

Ousmane Sonko a indiqué formellement que son pays a les capacités de rembourser sans passer par une restructuration de la dette. « Tous les travaux que nous avons réalisés nous permettent d’entrevoir la possibilité de sortir de cette situation sans avoir besoin de restructuration », a-t-il affirmé.

De l’analyse que nous avons faite, notre dette est viable, puisque nous devions pour la rembourser depuis un an et demi. Nous ne pourrons pas comprendre que l’on veuille nous imposer une restructuration dans ces conditions.

Le Premier ministre a fait savoir qu’il ne s’agit pas sa position personnelle. À l’en croire, il s’agit d’une décision officielle assumée par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye. « Ce n’est pas une position de M. Ousmane Sonko, c’est une possibilité de M. le président de la République du Sénégal », a-t-il confié.

Pour Sonko, chaque partenaire du pays peut en tirer « les conséquences qu’il voudra ». « Mais la position officielle, c’est que l’on ne veut pas de cette restructuration », a-t-il martelé.