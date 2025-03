Thani Mohamed Soilihi, ministre délégué chargé de la Francophonie, a entrepris une visite officielle au Sénégal les 10 et 11 mars 2025. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de renforcer les liens entre la France et l’Afrique, particulièrement dans les domaines de la formation professionnelle et du soutien à la jeunesse. La préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 figure également parmi les priorités de cette mission diplomatique.

Visite de Thani Mohamed Soilihi au Sénégal : diplomatie et jeunesse

Cette visite ministérielle se déroule dans un contexte de renouvellement des relations franco-africaines. Thani Mohamed Soilihi, premier Mahorais à intégrer un gouvernement français, apporte une perspective nouvelle à la diplomatie. Son parcours, de conseiller municipal à sénateur, témoigne d’un engagement constant pour la diversité. Il prône des relations apaisées avec les pays africains, fondées sur les valeurs de paix et de solidarité.

Le programme de la visite met l’accent sur la jeunesse. Des rencontres avec des représentants de la société civile sont prévues. Le ministre visite des sites liés aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026. Il se rend au centre de formation aux métiers portuaires, signe d’une volonté d’investir dans l’avenir des jeunes africains. « Nous devons continuer à entretenir des relations apaisées avec les pays africains », a-t-il affirmé.

Politique mémorielle et partenariats

La visite de Thani Mohamed Soilihi intervient après la remise d’un rapport sur le rôle de la France au Cameroun. Cette démarche s’inscrit dans une politique mémorielle assumée par la France. « Nous sommes le pays qui fait le plus d’efforts en Afrique pour regarder le passé en face », a déclaré le ministre. Il souligne l’importance de reconnaître les faits passés pour construire l’avenir.

Cette politique mémorielle s’accompagne d’une volonté de renouveler les partenariats avec les nations africaines. Malgré les défis et les tensions, le ministre réfute l’idée d’un déclin de la France en Afrique. Il évoque une désinformation orchestrée pour ternir l’image de la France. La visite au Sénégal constitue un test pour cette diplomatie qui se veut tournée vers l’avenir.