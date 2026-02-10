Corruption – IPC 2025 : rang de la Côte d’Ivoire et du Bénin

Transparency International a dévoilé son classement 2025 basé sur l’indice de perception de la corruption (IPC 2025) dans 182 pays et territoire du monde entier. Le classement est établi en fonction du niveau perçu de corruption dans le secteur public au niveau de chaque pays évalué. Les résultats sont présentés sur une échelle de 0 (très corrompu) à 100 (très intègre). Découvrez dans cet article le classement du Bénin et de la Côte d’Ivoire dans le rapport publié ce mardi 10 février par l’agence Transparency International.

Les donnée extraites du rapport de Transparency International indiquent une chute du score de la Côte d’Ivoire comparativement à l’année dernière. En 2024, le pays avait obtenu un score de 45/100 et classé 69e au plan mondial. Le Bénin affiche les mêmes chiffres pour le compte de l’année 2024 : 45/100 et 69e sur le plan international. En 2025, le score du Bénin est resté inchangé (45/100) et il a perdu un point dans le classement, passant de 69e à la 70e place sur 182 pays et territoire évalués.

Evolution de l’IPC du Bénin de 2013 à 2025. Source : rapport IPC 2025

Quant à la Côte d’Ivoire, son score chute de 45/100 (2024) à 43/100 en 2025 (2 points perdus). Cette baisse de performance a naturellement agi sur le classement. De 69e en 2024, le pays passe à la 76e place en 2025. La Côte d’Ivoire régresse dans l’Indice de perception de la corruption après la percée de 2023 (40/100 ; 87e ) et celle de 2024. En Côte d’Ivoire, la corruption constitue un gros manque à gagner pour l’Etat.

Evolution de l’IPC de la Côte d’Ivoire de 2013 à 2025. Source : rapport IPC 2025

Lors de la présentation du « rapport risque pays Côte d’Ivoire » en avril 2025, Stanislas Zézé, patron de Bloomfield, a affirmé que la Côte d’Ivoire perd chaque 1 4000 milliards de FCFA du fait de la corruption. Un rapport (2020-2023) de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif-Ci) indique que le secteur le plus touché par la corruption est celui de l’administration publique, en « particulier les services en charge des finances ». Selon le même rapport, les personnes impliquées majoritairement dans des dossiers de corruption et infractions assimilées sont les « Personnes Politiquement Exposées (PPE) et les cadres de l’administration publique, notamment ceux des administrations financières ».

La situation globale de l’Afrique selon l’IPC 2025

L’Indice de perception de la corruption (IPC 2025) révèle que l’Afrique subsaharienne reste la région la moins performante au monde, avec un score moyen de 32/100. Seuls quatre pays dépassent 50 points, tandis que dix ont reculé depuis 2012 et seulement sept ont progressé. Transparency International souligne que la corruption dans la gestion des fonds publics prive les citoyens de services essentiels et affecte surtout les plus vulnérables. Le rapport révèle un manque d’intégrité politique et des institutions de contrôle insuffisantes. et note que : « la corruption dans le secteur public place l’Afrique subsaharienne face aux niveaux de corruption les plus élevés au monde ».

Plusieurs pays illustrent ces tendances : à Madagascar (25/100), la corruption a contribué aux soulèvements de 2025 et à la chute du gouvernement ; en Angola (32/100), malgré une amélioration de 17 points depuis 2015, les citoyens jugent les efforts insuffisants ; aux Seychelles (68/100), un scandale de blanchiment de 50 millions de dollars suscite des inquiétudes ; et au Mozambique (21/100), un recul de 10 points en dix ans s’accompagne de centaines de nouveaux cas.

Paul Banoba, conseiller régional Afrique de Transparency International, appelle les « gouvernants africains à traduire leurs engagements anticorruption en actions concrètes ». Il recommande le renforcement des institutions de contrôle, « l’accroissement de la transparence en protégeant l’espace civique et en soutenant la participation citoyenne ».

Top 10 des pays africains les mieux classés par l’Indice de perception de la corruption, 2025

Les Seychelles restent le pays le mieux classé en Afrique avec un score de 68/100, suivies du Cap-Vert (62/100), du Botswana (58/100) et du Rwanda (58/100). A l’inverse, les pays africains ayant obtenu les scores les plus bas sont le Soudan (14/100), l’Érythrée (13/100), la Somalie (9/100) et le Soudan du Sud (9/100).

Pays Score Rang africain Rang mondial Seychelles 68 1er 24e Cap-Vert 62 2e 35e Botswana 58 3e 41e Rwanda 58 3e 41é île Maurice 48 4e 61e Namibie 46 5e 65e Sénégal 46 5e 65e Bénin 45 6e 70e Côte d’Ivoire 43 7e 76e Ghana 43 7e 76e Tableau : AFRIQUE SUR 7 – Source : IPC 2025

Il faut souligner que dans le classement mondial, le Danemark maintient son rang de leader à la première place malgré une légère baisse de son score. Le pays est passé de 90/100 en 2024 à 89/100 en 2025.

Sur quoi repose le calcul des scores des pays ?

Le score final attribué à chaque pays résulte de la combinaison de trois sources de données issues des travaux de la Banque mondiale et du Forum économique mondial. Ces sources de données abordent la corruption, les détournements de fonds publics, la capacité des gouvernements à lutter contre la corruption, l’abus de fonction, la transparence dans la gestion publique et bien d’autres.

L’Indice de perception de la corruption est un indicateur qui se limite à la perception de la corruption dans le secteur public par les experts et les hommes d’affaires.