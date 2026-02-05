Chill Afterwork : la diaspora africaine se retrouve à Paris pour réseauter

Chill Afterwork du vendredi 6 février 2026 s’annonce comme un événement important pour la jeunesse africaine de Paris. Nexion Diaspora organise une soirée de networking pensée pour une diaspora africaine en quête de connexions utiles et de visibilité.

L’idée de Nexion Diaspora part d’une analyse des autres événements du même genre qui, au fil du temps, sont devenus trop stricts et stressants pour favoriser des synergies. L’équipe a ensuite décidé de créer un cadre où des talents africains et afrodescendants se rencontrent sans artifices. Cette rencontre sera l’occasion pour les participants d’échanger plus librement afin de confronter les parcours pour bâtir ensemble.

Les premières éditions de Chill Afterwork ont rapidement attiré une diversité de profils. On retrouve à chaque événement de jeunes cadres, entrepreneurs, créateurs, professionnels de la santé, de la finance, du juridique, de l’informatique et même des spécialistes du marketing. Tous partagent la même dynamique d’engagement.

Un afterwork de vision

Avec ce nom volontairement décontracté, l’événement porte une ambition. Chill Afterwork, en plus de se revendiquer un moment de détente après le travail, se veut un espace de dialogue et d’inspiration. Les participants parleront assez facilement d’innovations, de culture et d’affaires.

C’est le lieu pour parler de projets, de trajectoires, de réussites comme de doutes, afin de bénéficier des meilleurs partages d’expériences. Les invités prennent ici le temps de se parler, de se connecter pour faciliter la naissance de partenariats. Loin des formats habituellement figés et trop institutionnels, les échanges au Chill Afterwork se font à hauteur d’humain.

La liberté de ton mise en avant explique sans doute l’adhésion croissante autour de ce concept. Le public vient certes pour réseauter, mais aussi pour comprendre et s’inspirer, voire même se repositionner.

L’édition de ce vendredi 6 février qui se tiendra à l’Eklo Hotels Paris Porte de Versailles, 1 Rue du Moulin, 92170 Vanves, qui est la 7e, enregistrera la présence de personnalités africaines du monde des affaires. Une occasion de bénéficier d’un partage d’expérience d’hommes et de femmes aux profils éprouvés. Un gain de temps dans la compréhension des réalités du terrain pour tout porteur de projet destiné à se réaliser sur le continent africain.