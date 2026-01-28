© Sénégal : Diomaye Faye inaugure la raffinerie MAVAMAR Industries

Comme le rapporte la Présidence de la République du Sénégal sur sa page Facebook, le Président Bassirou Diomaye Faye a inauguré la raffinerie MAVAMAR Industries ce mardi 27 janvier 2026. Le Chef de l’Etat en a profité pour lancer la zone industrielle de Bargny-Sendou.

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye donne le top à la raffinerie MAVAMAR Industries

Nous l’avions annoncés il y a quelques jours. Ce mardi 27 janvier 2026, le Président Bassirou Diomaye Faye a inauguré conformément au programme établi, la raffinerie MAVAMAR Industries. Le numéro un sénégalais a aussi dans la foulée, procédé au lancement effectif des travaux de la zone industrielle de Bargny-Sendou.

« Le Président de la République a inauguré, à Sendou, la raffinerie MAVAMAR Industries et lancé la zone industrielle de Bargny-Sendou, une initiative d’envergure portée par le secteur privé sur 276 hectares, selon la Présidence.

Ces investissements majeurs renforcent la dynamique nationale d’industrialisation et de transformation locale, avec un impact attendu sur la structuration des filières agricoles, la création de milliers d’emplois et le développement économique des territoires.



À travers ces projets, l’État réaffirme son engagement à accompagner l’investissement productif, à créer un environnement attractif et sécurisé pour les entreprises et à consolider une économie plus souveraine, plus compétitive et plus inclusive, conformément à l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050. », lit-on sur la page Facebook de la présidence sénégalaise.