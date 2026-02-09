Légère baisse du prix du kilogramme de noix de cajou en Côte d’Ivoire. Le nouveau prix est fixé à 400 francs CFA contre 425 francs CFA l’année dernière. Une baisse de 25 francs CFA justifiée par la chute des achats faits par les États-Unis.

Côte d’Ivoire : le prix du cajou chute à 400 FCFA/Kg

Pour la campagne de commercialisation 2026, le kilogramme de la noix de cajou sera cédé à 400 francs CFA bord champ. L’annonce a été faite lors des Journées nationales du producteur. Cette légère baisse du prix est due à la baisse de la demande sur le marché international et au recul du dollar qui impacte les achats des États-Unis.

Selon le ministre de l’Agriculture, Bruno Koné, le nouveau prix a été fixé avec prudence et vise à « préserver l’écoulement de toute la production nationale tout en sécurisant les revenus des producteurs ». Les autorités gardent l’espoir d’une révision à la hausse du prix. Pour le ministre de l’Agriculture, le prix pourrait reprendre de la valeur dans les prochaines semaines.

Au micro de RFI, la première responsable de Cilagri Cajou se veut rassurante. Elle entrevoit une stabilité sur le marché. Elle rappelle que les 400 francs CFA/kg représentent le prix minimum garanti aux producteurs. « Après, l’influence de l’offre et de la demande va conduire ce prix à évoluer, tout comme l’entrée en lice des transformateurs et des exportateurs », a-t-elle indiqué.

La Côte d’Ivoire est le premier producteur et exportateur de cajou au plan mondial devant l’Inde, le Vietnam et la Thaïlande. En 2025, environ 1,45 million de tonnes de cajou ont été produites. En 2026, le pays projette une croissance attendue de 5 à 10 %. D’ici 2030, la Côte d’Ivoire prévoit de transformer 30 % de sa production.