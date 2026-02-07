Les 10 familles les plus puissantes d’Afrique

Comme dans toutes les régions du monde, il y a des familles qui se démarquent du lot en Afrique du fait de leurs fortunes et de leurs influences. On vous présente ici une sélection de dix familles les plus puissantes d’Afrique en 2025 qui façonnent le continent dans des domaines clés comme la politique, l’économie, les affaires, la culture et la technologie.

Quelles sont les familles les plus puissantes d’Afrique

Selon le classement de Business Insider, la famille Dantata-Dangote du Nigeria vient en tête des familles les plus puissantes d’Afrique. Une famille de commerçants qui a su imposer son influence au fil du temps. Alhassan Dantata, c’est le premier nom qui vient à l’esprit lorsqu’on évoque cette famille. Aliko Dangote, qui trône depuis plusieurs années à la tête du classement des plus riches d’Afrique, n’est rien d’autre que le neveu d’Alhassan.

La famille est aussi valablement représentée par Sayyu Idris Dantata, patron de MRS Holdings. Il a fait fortune dans le secteur pétrolier. Sur la liste, on voit aussi Saadina Dantata du groupe Danba. Il investit dans la construction, les finances et l’énergie.

Après les Dantata-Dangote, les Motsepe (Afrique du Sud) constituent le clan le plus puissant d’Afrique. Patrice Motsepe, avocat spécialisé dans le droit minier, est aussi entrepreneur. Reconnu comme le premier milliardaire noir d’Afrique du Sud, il a conservé une certaine régularité dans le top 10 des hommes les plus riches d’Afrique. Il n’est pas la seule personnalité influente de la famille. Ses sœurs Tshepo Motsepe, Bridgette Radebe et son fils Thlopie Motsepe sont également des piliers de la famille sud-africaine Motsepe.

La dynastie alaouite (Maroc), troisième famille la plus influente d’Afrique

Elle détient des parts importantes dans plusieurs entreprises marocaines. On les retrouve dans la première banque marocaine, Attijariwafa, le géant des médias Maroc Telecom et Marjane, la principale chaîne de supermarchés du pays. Les Alaouite investissent également dans le secteur minier.

La famille Adeleke du Nigeria

En plus de la première place, le Nigeria prend la quatrième place du top 10 avec la famille Adeleke. Elle s’illustre dans plusieurs domaines tels que : l’immobilier, la banque, l’agriculture, l’énergie. Raji Ayoola Adeleke, le chef de file de la famille, a été un homme politique reconnu.

Dans la suite du top 10, on retrouve la famille Rupert (Afrique du Sud), la famille Sawiris (Égypte), la famille Kenyatta (Kenya), la famille Oppenheimer (Afrique du Sud), la famille Mansour (Égypte), la famille Masiyiwa (Zimbabwe).