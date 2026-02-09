Comment la Côte d’Ivoire se projette à l’horizon 2030 ?

La Côte d’Ivoire trace sa stratégie de développement à l’horizon 2030. Le document définit les objectifs en terme de croissance économique, de sources de financement et des réformes à mettre en œuvre sur la période allant de 2026 à 2030. Le plan national de développement 2026-2030 est chiffré à environ 190 milliards de dollars.

Côte d’Ivoire : que retenir du plan de développement à l’horizon 2030

Le plan national de développement (PND 2026-2030) donne une idée claire et structurée de ce à quoi la Côte d’Ivoire aspire au cours des cinq prochaines années. Selon les projections tracées dans le document, le pays vise une croissance économique moyenne de 7,2 % (2026-2030). Pour atteindre cet objectif, le plan prévoir des réformes profondes dans 22 domaines prioritaires, avec des projets innovants.

Le PND ne sera pas exécuté à l’aveuglette avec des décisions et options prises au hasard. Il est prévu de mettre en place une stratégie de suivi et d’évaluation. L’objectif d’optimiser la coordination des actions à mener par secteur et à améliorer globalement la performance de l’action publique. A terme, le plan national de développement permettra de repositionner la Côte d’Ivoire dans le rang des pays à fort taux de croissance économique. Une croissance économique vue au delà des chiffres. Le gouvernement vise un impact réel sur le panier de la ménagère.

Le PND 2026-2030 va renforcer la gouvernance et valoriser le capital humain. Il intègre également l’innovation technologique et la promotion du secteur privé. Le changement climatique, les inégalités régionales persistantes et les incertitudes liées au contexte géopolitique international sont autant thématiques qui seront abordées au cours de la période indiquée.

Pour ce qui est du financement du PND, le gouvernement envisage de mobiliser les ressources auprès du secteur privé et du secteur public. Selon Souleymane Diarrassouba, ministre du Plan et du Développement, le PND est porté à 71% par le secteur privé et à 29% par le secteur public. Le porte-parole du gouvernement a précisé que le volume global des investissements est estimé à 114 838,5 milliards de FCFA.