En Côte d’Ivoire, le Premier ministre Robert Beugré Mambé a remis les clés de 1 405 logements sociaux à leurs propriétaires. Cette cérémonie s’est déroulée le jeudi 20 février 2025 à Modeste, dans la commune de Grand-Bassam. Cet événement marque le premier d’une série de remises de clés prévues au cours de l’année.

Côte d’Ivoire : des logements sociaux pour le développement social

Le président de la Côte d’Ivoire a initié la construction de logements sociaux dans trois communes du pays Grand-Bassam, Songon et Bingerville. Ces dernières comptent respectivement 1 405, 893, 1 302 et 1 072 logements, répartis sur les sites de Rosiers, Oribat et Interbat.

Au total, 4 672 logements seront livrés, dont 130 en location-vente et en location simple en Côte d’Ivoire. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme présidentiel de Construction de Logements sociaux et économiques (PPCLSE). De nombreux citoyens se sont déjà inscrits pour devenir propriétaires de ces logements. À cet effet, le Premier ministre Robert Beugré Mambé a procédé à la remise des clés des 1 405 logements du site de Modeste, dans la commune de Grand-Bassam.

Il a exprimé sa satisfaction lors de cette cérémonie. « C’est avec une grande émotion que nous sommes aujourd’hui à Grand-Bassam, ville historique et emblématique, pour la remise des clés de 1 405 logements sociaux et économiques, destinés à abriter plus de 10 000 personnes », a souligné le Chef du gouvernement.Par ailleurs, le gouvernement a mis en place toutes les infrastructures nécessaires pour rendre ces logements agréables à vivre.

Selon Bruno Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. « Le site de Modeste est doté de 5 kilomètres de voirie, il est entièrement électrifié et desservi en eau potable. Un réseau d’assainissement des eaux usées domestiques y a été construit. Un canal de drainage des eaux pluviales, long de 2 kilomètres, est également en cours de construction sur le site. »

Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement à travers leur porte-parole, Yao Dongo Kobenan, qui a déclaré. « Devenir propriétaire d’une maison rend digne. »

À ce jour, plus de 40 000 logements sociaux et économiques ont été livrés, impactant positivement le pays et transformant le quotidien de milliers de familles ivoiriennes.