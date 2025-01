Ce samedi 18 janvier 2025 marque l’ouverture des Journées Musicales de Carthage 2025. Bien avant ce jour-J, Dorsaf Hamdani, directrice artistique des JMC a fait des précisions.

La Tunisie brille à l’international avec les Journées Musicales de Carthage

Dès ce 18 janvier et ce jusqu’au 24 prochain, la Tunisie va vibrer au rythme de la 10ᵉ édition des Journées Musicales de Carthage (JMC). Un rendez-vous incontournable qui célèbre l’industrie musicale et les métiers qui gravitent autour de cet univers créatif. Sous la direction artistique de Dorsaf Hamdani, l’événement anniversaire mettra à l’honneur des artistes locaux et internationaux porteurs de projets novateurs. La directrice des JMC s’est par ailleurs expliqué il y a quelques jours en abordant les festivités.

Dorsaf Hamdani, directrice artistique des JMC, précise : « Cette édition a pour objectif de soutenir les artistes tunisiens et internationaux, notamment ceux qui innovent dans leur démarche artistique. Les JMC offrent une scène unique aux talents émergents tunisiens, leur permettant d’exprimer leur vision et d’expérimenter de nouveaux styles musicaux, qu’il s’agisse de pop, rock, jazz ou autres genres. Contrairement aux festivals traditionnels, nous encourageons une identité musicale moderne tout en valorisant nos racines culturelles. »

Le JMC Market : un espace de tradition et d’innovation

Lancé lors de la 8ᵉ édition, le JMC Market s’est imposé comme un rendez-vous incontournable. Dorsaf Hamdani explique : « Cette année encore, nous invitons des artisans et industriels, notamment des luthiers, à exposer leur savoir-faire. Parmi eux, des figures emblématiques comme l’oncle Hassin, célèbre fabricant de zokra, ainsi que des collectionneurs de vinyles, de cassettes et des exposants internationaux. Le JMC Market est un espace d’échange entre tradition et modernité, idéal pour inspirer les jeunes créateurs. »

Un message de paix et d’engagement

Les JMC véhiculent un message fort, notamment dans un contexte mondial complexe. « L’édition précédente a été annulée en solidarité avec la Palestine. Ce report était un acte symbolique. Cette année, nous accueillons des artistes palestiniens pour poursuivre cet engagement à travers la musique », ajoute Dorsaf Hamdani.

Un rayonnement international croissant

Le festival mise également sur le réseautage pour renforcer la visibilité des artistes tunisiens à l’international. « Avec Imed Alibi, conseiller artistique, nous avons parcouru les cinq continents pour établir des partenariats. Notre objectif est de montrer aux artistes locaux qu’il est essentiel de penser globalement. Cette année, nous avons reçu de nombreuses demandes de collaboration de festivals européens et africains, ce qui témoigne de la reconnaissance croissante des JMC », explique Dorsaf.