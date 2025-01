Dans la nuit du 16 au 17 janvier, la gendarmerie de Côte d’Ivoire a mené une vaste opération de sécurisation dans la commune de Koumassi, en réponse aux nombreuses plaintes de riverains concernant des actes de délinquance. Une sortie qui a permis de mettre la main sur plusieurs individus suspects.

La gendarmerie de Côte d’Ivoire mène une opération de grande envergure et interpelle 49 individus

Les forces de l’ordre, issues de la 1ère Légion Territoriale et de la 1ère Légion Mobile, ont bouclé la commune et procédé à des contrôles d’identité. Cette opération réalisée à Koumassi dans le District autonome d’Abidjan en Côte d’Ivoire a permis l’interpellation de 49 individus suspectés d’être impliqués dans divers actes de délinquance. Par ailleurs, une motocyclette et une pipe à crack ont été saisies.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la gendarmerie nationale a souligné sa détermination à lutter contre l’insécurité et à assurer la tranquillité des populations. Ces opérations de proximité seront poursuivies afin de renforcer la sécurité dans toutes les communes du pays.