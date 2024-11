En Côte d’Ivoire, la Brigade de Recherche et d’Intervention a porté un coup dur à deux voleurs ayant brisé la vitre d’un véhicule à Angré. À l’issue des enquêtes, les mises en cause ont été arrêtées.



Côte d’Ivoire : les auteurs du vol à Angré, filmé et viral, arrêtés à Bouaké et Maféré



Selon les faits rapportés par la police, tout a commencé par une vidéo montrant deux individus à moto brisant la vitre d’un véhicule à Angré, près de la pharmacie Val d’Oise, pour voler un ordinateur. Cette vidéo devenue virale a suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

Ainsi, face à ce crime filmé et largement partagé, le Directeur Général de la Police Nationale, le Général Kouyaté Youssouf, a immédiatement ordonné à la Police Criminelle de retrouver les auteurs de ce vol. Malgré leur tentative de fuite à Maféré et Bouaké, les malfrats n’ont pu échapper à la vigilance de la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) NORD.

Grâce à une enquête rapide et précise, deux équipes de la BRI ont réussi à localiser et à interpeller les deux suspects en quelques heures seulement. D’après la BRI, les deux individus, de nationalité camerounaise, ont été identifiés, tous deux nés à Douala. Ils seront présentés devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes dans les jours à venir. Par ailleurs, cette intervention démontre une nouvelle fois l’efficacité de la Police Nationale dans la lutte contre la criminalité en Côte d’Ivoire.