Au Gabon, le peuple est appelé aux urnes pour se prononcer sur un projet de nouvelle Constitution ce samedi 16 novembre 2024. Ce référendum constitue un tournant majeur dans l’histoire politique du pays, marqué par un coup d’État militaire en août 2023.

Plus de 860 000 électeurs sont invités à se rendre dans l’un des 2 800 bureaux de vote ouverts à travers le Gabon pour exprimer leur avis sur cette nouvelle loi fondamentale. Les opérations de vote vont se dérouler de 7 heures à 18 heures (heures locales) sur toute l’étendue du territoire national.

Ce projet de Constitution au Gabon a été élaboré à l’issue d’un dialogue national inclusif réunissant plus de 100 partis politiques, mouvements de la société civile et autres acteurs de la vie nationale. Il propose notamment la limitation du nombre de mandats présidentiels à sept ans renouvelables une seule fois, le renforcement des pouvoirs du président : le président peut dissoudre une fois le Parlement au cours de son mandat, mais pas avant les deux premières années de la législature. Seuls les Gabonais âgés de 35 à 70 ans sont autorisés à être candidats à une élection présidentielle.

Aussi, la fête nationale du 17 août est maintenue et complétée par une « fête de la libération », célébrée le 30 août. Le mariage est l’union entre deux personnes de sexe opposé, et ceci ne peut faire l’objet d’aucune révision, etc.

Le président de la transition, Brice Oligui Nguema, qui a pris le pouvoir suite au coup d’État ayant renversé le président Ali Bongo, s’est montré favorable à cette nouvelle Constitution. Il a laissé entendre qu’il pourrait se porter candidat à la prochaine élection présidentielle au Gabon.

Ce référendum marque une rupture avec l’ère Bongo, qui a duré plus de 50 ans. La nouvelle Constitution vise à instaurer un nouveau modèle de gouvernance et à répondre aux aspirations de la population.