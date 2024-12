En Côte d’Ivoire, un incendie s’est déclaré dans la nuit du mercredi 4 décembre à Bouaké, plus précisément dans le quartier Air France 3. Ce drame a coûté la vie à une étudiante de 24 ans et à un écolier de 10 ans, et a détruit entièrement une maison.

Incendie meurtrier à Bouaké, deux jeunes vies emportées par les flammes en Côte d’Ivoire

Selon les premières informations, le feu s’est déclenché vers 6 heures du matin. Les occupants de la maison, au nombre de cinq, ont été surpris par les flammes. Les parents et une fille ont réussi à s’échapper, mais les deux plus jeunes membres de la famille, une étudiante en master à l’Université Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire et un élève de CE2, ont été piégés à l’intérieur.

Les causes exactes de l’incendie restent encore à déterminer. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame. Malgré la prompte réaction des sapeurs-pompiers de Côte d’Ivoire, leurs actions n’ont malheureusement pas pu empêcher les flammes d’une destruction totale de la maison.

En plus de ce lourd bilan humain, l’incendie a causé d’importants dégâts matériels. L’ensemble des biens de la famille a été réduit en cendres, entraînant des pertes financières estimées à 11 millions FCFA.

Ce drame a suscité une vive émotion au sein de la communauté de Bouaké. Cet événement tragique rappelle l’importance de la prévention des incendies et de l’installation de dispositifs de sécurité adaptés dans les habitations en Côte d’Ivoire.