La Commission électorale indépendante (CEI) a rendu public des chiffres marquants concernant la liste électorale. Près de 300 électeurs ont été radiés pour déchéance de leurs droits civiques. La liste provisoire pour 2024-2025 révèle des noms présents et absents, suscitant déjà des discussions politiques en Côte d’Ivoire .

Côte d’Ivoire : radiations et mises à jour du listing électoral

Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, président de la CEI, a dévoilé les statistiques lors de la remise de la liste provisoire aux partis politiques. Il a souligné que 293 électeurs ont été radiés de la liste définitive de 2023. Cette décision fait suite à une déchéance de leurs droits civils et politiques. En plus de ces radiations, 20 529 électeurs ont été retirés en raison de décès. Le président de la CEI a précisé que ces mises à jour sont essentielles. Elles permettent de refléter les changements au sein du corps électoral. « Parce que la révision de la liste électorale a vocation de tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral », a-t-il déclaré.

La liste électorale provisoire compte désormais 8 761 348 électeurs. Parmi eux, 4 528 554 sont des hommes et 4 232 794 sont des femmes. Cette nouvelle liste marque le début de la période de contentieux électoral. Les partis politiques peuvent désormais examiner et contester les inscriptions. La présence de Thiam Cheick Tidjane, président du PDCI, est notée. En revanche, l’absence de Laurent Gbagbo (PPA-CI) et Charles Blé Goudé (COJEP) suscite des interrogations.

Lire aussi : Côte d’Ivoire : le gouvernement promet 5000 secours financiers aux étudiants démunis



Réactions politiques et perspectives

La publication de cette liste provisoire a immédiatement provoqué des réactions. Les partis politiques analysent les données et préparent leurs observations. Les absences de figures politiques majeures comme Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé soulèvent des questions. Les observateurs s’interrogent sur les implications de ces absences. La période de contentieux qui s’ouvre est cruciale. Elle permettra de clarifier la situation et d’assurer la transparence du processus électoral. Les prochaines semaines seront déterminantes pour la validation de la liste définitive.

Les citoyens sont appelés à vérifier leur inscription et à signaler toute anomalie. La CEI encourage la participation de tous pour garantir des élections justes et équitables. « La transparence est essentielle pour la confiance dans le processus électoral », a rappelé Ibrahime Coulibaly-Kuibiert. Les enjeux sont importants, car cette liste servira de base pour les prochaines élections en Côte d’Ivoire.