Offensive aérienne, les FAMa intensifient la lutte contre les groupes terroristes dans le nord Mali

L’état-major général des Forces armées maliennes (FAMa) a annoncé, dans un communiqué daté du 17 mars 2025, avoir mené une opération aérienne d’une grande précision contre un camp de transit terroriste situé dans le secteur de Lougmeiza, à 109 km au nord-ouest de Léré. La frappe, exécutée dans l’après-midi du 16 mars, a permis l’élimination de 11 terroristes, la destruction de 3 pick-up, et a contraint plusieurs combattants blessés à fuir vers l’ouest. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une intensification des activités de surveillance et de renseignement menées par les FAMa.

Avant cette attaque, les forces aériennes maliennes avaient localisé des terroristes à bord de pick-up, dont six équipés de mitrailleuses lourdes, dans le secteur d’Inelou, ainsi qu’un refuge à Lerneb. Selon un communiqué publié un peu avant celui-ci, une autre base des terroristes avait été détruite par l’armée dans la région de Ségou. Et cette dernière était sous le commandement de Cheickh Oumar, un responsable de la Katibat Macina.

En vue de réussir l’opération en cours dans tout le pays, les autorités militaires maliennes ont lancé un avertissement aux complices et sponsors des terroristes, assurant que la recherche et la destruction des refuges et des combattants terroristes se poursuivront sans relâche.