La Côte d’Ivoire a reçu un prêt de 30 milliards de FCFA de la part de la BOAD (Banque Ouest Africaine de Développement). Ce prêt s’inscrit dans le cadre d’un projet de construction de l’autoroute Bouaké-Kanawolo et du tronçon Bouaké-Kobo, représentant une double voie d’une distance de 69,5 kilomètres.

Côte d’Ivoire : Construction de deux autoroutes pour une croissance économique

La Côte d’Ivoire fait du développement de son réseau routier une priorité, car l’essor d’un pays passe par celui de ses infrastructures. Afin de concrétiser son projet de construction de l’autoroute Bouaké-Kanawolo et du tronçon Bouaké-Kobo, le pays a sollicité un financement auprès de la BOAD.

En effet, cet accord de prêt a été conclu entre les deux parties (la Côte d’Ivoire et la BOAD) il y a près de 10 mois, soit le 14 mai 2024. Afin de tenir son engagement, la BOAD a approuvé un prêt de 30 milliards de FCFA pour financer partiellement la construction de l’autoroute Bouaké-Kanawolo et du tronçon Bouaké-Kobo.

Lors d’un compte rendu du Conseil des ministres, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a donné quelques précisions sur le projet :

« Le projet prévoit la construction de l’autoroute reliant Bouaké à Kobo, longue de 69,5 km, en 2×2 voies, afin d’accompagner la croissance du trafic routier sur le corridor reliant Bouaké, Kanawolo et les pays de l’hinterland », a-t-il indiqué.

Bouaké, un pôle économique stratégique pour la Côte d’Ivoire

Pour favoriser la croissance et le développement économique de la Côte d’Ivoire, la ville de Bouaké constitue un atout majeur. Elle représente un pôle économique clé, offrant d’importantes opportunités dans les secteurs de l’agro-industrie, du commerce et des services.

Ainsi, la construction des autoroutes Bouaké-Kanawolo et Bouaké-Kobo donnera un véritable coup de pouce à l’économie locale et contribuera sans aucun doute à l’augmentation du PIB du pays. Par ailleurs, ces infrastructures faciliteront les échanges commerciaux. Les PME et PMI de ces zones bénéficieront d’un meilleur accès aux marchés, aussi bien pour l’achat que pour la vente de leurs marchandises vers les pays voisins.

Enfin, il convient de souligner que le Conseil des ministres a adopté un décret portant ratification de cet accord de prêt, conclu le 14 mai 2024 entre la BOAD et la Côte d’Ivoire.