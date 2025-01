Dans le cadre de l’opération Épervier 10 lancée en Côte d’Ivoire, la Cellule Anti-Criminelle de Recherche et d’Intervention (BRI) de Daloa a porté un coup dur à un réseau de trafiquants d’armes à feu. Suite à une information faisant état d’une transaction d’armes imminente dans le quartier Djarabana d’Issia, les forces de l’ordre ont mis en place un dispositif de surveillance.

Opération Épervier 10 : coup de filet contre un réseau de trafiquants d’armes en Côte d’Ivoire

Grâce à la vigilance des forces de l’ordre de Côte d’Ivoire, deux individus, C.Y (32 ans) et S.I (39 ans), ont été arrêtés en flagrant délit de possession de deux pistolets automatiques et de dix-sept munitions de 9 mm. Interrogés, ils ont rapidement avoué les faits et désigné deux complices, K.A et K.I. Ces derniers ont été interpellés à leur tour.

Une perquisition menée aux domiciles des suspects, sur réquisition du Procureur de la République près le tribunal de Daloa, a permis de saisir un arsenal impressionnant à savoir : deux pistolets automatiques supplémentaires, 420 munitions de 9 mm, trois couteaux et une pince.

Les quatre individus ont été placés en garde à vue et seront présentés devant le parquet dans les prochaines heures. Cette opération démontre l’efficacité de la collaboration entre les forces de l’ordre et les citoyens dans la lutte contre le trafic d’armes.