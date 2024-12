Un accident de la route s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi sur l’axe Katiola-Niakara, faisant six blessés en Côte d’Ivoire. Il s’agit d’un car de transport en commun qui a percuté un camion-remorque en panne, à proximité du village de Ouéréguékaha, situé à environ 28 kilomètres au sud de Niakara.

Un car percute un camion en panne dans un nouvel accident en Côte d’Ivoire

Selon les premiers éléments de l’enquête, le camion-remorque serait tombé en panne en pleine voie, causant ainsi la collision avec le véhicule de transport en commun. Les six victimes, dont deux femmes, un homme et trois enfants, ont été rapidement secourues par les pompiers civils de Niakara et transportées à l’hôpital général de cette ville de Côte d’Ivoire pour y recevoir les soins nécessaires. Fort heureusement, leurs jours ne sont pas en danger.

Cet accident, qui survient quelques jours avant les fêtes de fin d’année, rappelle l’importance de la prudence sur les routes. Les autorités locales ont appelé les usagers à redoubler de vigilance, notamment en respectant les limitations de vitesse en agglomération et en adaptant leur conduite aux conditions météorologiques. Des contrôles routiers renforcés seront mis en place afin de prévenir de nouveaux drames en Côte d’ivoire.

A noter que l’état de certaines infrastructures routières, notamment la présence de véhicules en panne sur les axes routiers, constitue un facteur aggravant le risque d’accidents. A cet effet, les autorités compétentes de Côte d’Ivoire sont invitées à renforcer la surveillance des routes et à prendre les mesures nécessaires pour améliorer la sécurité routière.